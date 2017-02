Ladies Skitag am Kreischberg

11.02.2017, 20:34 Uhr

Das Wetter hatte alles geboten Sonne Nebel Schnee usw.Testski gab es von bei der Talstation von Fa. SalomonUm 15:00 Uhr gab es Apres Ski Party im Intersport Zelt mit Sekt und BrötchenDiesmal wurden auch Warenpreise unter allen Teilnehmern verlost (von Fa. Suunto Hauptpreis eine GPS Uhr, Laufschuhe von Fa. ON, Ruchsack von Fa. Pieps usw.)Diese Veranstaltung wurde von den Firmen, RedBull, Hohes C, Fa. Tomberger, Otto Reisen, JagaAlm Kreischberg, Fa. Pieps sowie Intersport Tscherne unterstützt.Im nächsten Jahr wird der Ladies Skitag am 9.2.2018 stattfinden, und Anmeldungen sind dann bei Intersport Tscherne GRAZ möglich (ab 16.03.2017 im Center Nord)DANKE für alle Unterstützer sowie an alle DAMEN für die Teilnahme!