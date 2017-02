Semriach ehrt Sportler des Jahres

14.02.2017, 10:43 Uhr

In Semriach wurden die besten Sportler und Mannschaften ausgezeichnet.

Im 'Semriacherhof' wurden erstmals die besten Sportler der Gemeinde Semriach ausgezeichnet. Unter Anwesenheit von Ex-Sturm-Torhüter und Champions-League-Teilnehmer Kazimierz Sidorczuk konnten sich Werner Krempl und Sarah Wiesenhofer in der Kategorie Sportler bzw. Sportlerin des Jahres durchsetzen. Der Skiverein Rechberg holte sich den Titel "beste Mannschaft".Im Vorfeld der Prämierungsfeier konnten alle Semriacher die Sportler mittels Stimmzettel nominieren. Eine vierköpfige Jury kürte daraus die Sieger und entschied sich für den Bogenschützen Werner Krempl und die erst 17-jährige Judoka Sarah Wiesenhofer.

Krempl nahm 2013 an der WM in Italien teil, ist vierfacher Landesmeister und war mehrmals Teil des österreichischen Kaders. Wiesenhofer ist aktuelle U-23-Staatsmeisterin im Judo und kann schon mehrere EM-Teilnahmen, Staatsmeistertitel und Europacup-Podestplätze vorweisen. Der Skiverein Rechberg überzeugte vor allem aufgrund seines Engagements für die Jugend, das mit dem Bezirkscup-Sieg 2016 auch schon einen tollen Erfolg möglich gemacht hat. "Wir wollten mit dieser Wahl aufzeigen, was unsere Semriacher Sportler draufhaben, und sie dementsprechend würdigen", sagt Sebald Kreiner, Jurymitglied und Bezirkssportler des Jahres 2008, auf dessen Anregung hin die Gemeinde das Event veranstaltete. Die Beteiligten und die Besucher hoffen jedenfalls auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.