AM DIENSTAG DEN 13.12.2016 FAND DIE FUTSAL MEISTERSCHAFT FÜR GRAZ UND GRAZ UMGEBUNG IN DER SPORTHALLE FROHNLEITEN STATT.INGESAMT NAHMEN ZWÖLF SCHULEN AN DEM TURNIER TEIL.DIE MANNSCHAFTEN ZEIGTEN TOLLEN KOMBINATIONS FUSSBALL UND WURDEN VOM PUBLIKUM ZU HÖCHSTLEISTUNGEN ANGETRIEBEN.FÜR DAS LANDESFINALE IN TROFAIACH AM 23.1.2017 HABEN SICH FOLGENDE SCHULEN QUALIFIZIERT .BG/BRG OEVERSEE.SPORTMITTELSCHULE GRAZ UND DIE NMS FROHNLEITEN.EIN STOLZER TRAINER UND ORGANISATOR HR.JOHANNES BRANDTNER.MANNSCHAFTSFOTO NMS FROHNLEITEN.
13.12.2016, 21:06 Uhr
U15 SCHULMEISTERSCHAFT GRAZ/GRAZ UMGEBUNG 2016/2017
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