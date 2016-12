Die besten PKA-Lehrlinge gekürt

06.12.2016, 15:48 Uhr

Graz war Schauplatz für Prämierung der besten Lehrlinge in den Apotheken.

Steirischer Gesamtsieg

Vergangene Woche fand zum dritten Mal der Bundeslehrlingswettbewerb der pharmazeutisch-kaufmännischen Assistenten (PKA) statt. Zum ersten Mal war Graz Austragungsort der Entscheidung, bei der sich die jeweils zwei Besten pro Bundesland um den österreichischen Gesamtsieg messen. Neben einer Laborarbeit waren auch eine Dekorationsaufgabe und ein realistisches Verkaufsgespräch zu lösen.Das erfreuliche Ergebnis: Die Gewinner des bundesweiten Bewerbs kommen alle aus der Steiermark. Als Gesamtsiegerin konnte sich Jasmin Gleichweit von der Kulmland-Apotheke in Pischelsdorf vor Carina Trummer (Bären-Apotheke in Graz) und Stefanie Amenitsch (Obere Apotheke Villach) durchsetzen. Zudem gelang Carina Trummer in den Sparten Dekoration und Labor der Sieg, Jasmin Gleichweit setzte sich im Verkaufsgespräch durch. Beim anschließenden Gala-Abend, zu dem der Apothekerverband in das Glockenspielhaus Graz lud, wurden die Sieger mit Medaillen und Preisgeld geehrt.