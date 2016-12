Geschickt eingefädelt

21.12.2016, 05:00 Uhr

Die Statteggerin Katrin Höhn fädelt geschickt ein: Die Kleidermacherin setzt auf Selbermachen.

Die junge kreative Unternehmerin Katrin Höhn aus Stattegg ist 'die Kleidermacherin', setzt auf 'do it yourself', gibt Nähkurse und bietet mit ihren Stoffpaketen Näh- und Modebegeisterten Zubehör und Schnitt.Ich habe schon in meiner Volksschulzeit Röcke selbst genäht. Mit der Nähmaschine meiner Mama auch Vorhänge. Und meine Tante war Schneidermeisterin, ihr habe ich oft bei der Arbeit zugesehen. Mich hat es immer fasziniert, wie aus Stoff etwas entsteht. Nach meinem HLW-Abschluss habe ich überlegt, ob ich eine Lehre nachmache, aber leider bildet niemand mehr Schneiderinnen aus. Und trotzdem hab ich privat immer weitergenäht. Nun bin ich hier, selbstständige Kleidermachermeisterin.

Meine Zielgruppe sind modeinteressierte Frauen zwischen 25 und 55 Jahren, hauptsächlich junge Frauen und junge Mütter. Sie kommen zum Nähkurs aus verschiedenen Gründen: um Zeit für sich selbst zu haben oder um etwas Sinnvolles mit eigenen Händen zu machen. Die Nähkurse werden auch schnell zum lustigen Mädelsabend, da wird viel getratscht und gelacht.Ja, denn man vergisst alles um sich herum. Und man geht mit Glücksgefühlen nach Hause.Viele wollen zuhause zum Beispiel einen Rock nähen, wissen aber nicht, wie sie anfangen sollen, oder suchen ewig nach dem einen Knopf, Stoff und dem Zubehör. Die Pakete enthalten Material, Schnittvorlage und Anleitung. Fertig abgepackt direkt vor die Haustür. Auf meiner Homepage gibt es zusätzlich Videos, die Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Unterstützung sind. Unter den Paketen sind auch Kombi-Designs für Freundinnen oder Mama-Tochter-Outfits.Zur Zeit sind das Tüllröcke. Ich trage aber auch gerne Trachtiges, vor allem bei Veranstaltungen oder zum Aufsteirern. Oft sind es auch Röcke, die zur Dirndlalternative werden.



Zum Unternehmen

Gegründet wurde das Unternehmen am 1. Juli 2015 in Graz, jetzt hält Katrin Höhn ihre Nähkurse in Stattegg ab. Portfolio: Nähkurse und Do-it-yourself-Materialpakete, Schnittmuster und Video-Anleitungen.

Kontakt und Infos zu Nähkursen und den Paketen: 'Die Kleidermacherin', Katrin Höhn, Weinstraße 14a, 8046 Stattegg, www.kleidermacherin.bplaced.net

Die Do-it-yourself-Stoffpakete sind nicht nur bei ihr persönlich, sondern auch im "s'Fachl" in Graz, Herrengasse 13, erhältlich.



Zur Unternehmerin

Katrin Höhn wurde am 12. April 1985 in Graz geboren. Sie ist verheiratet. Nach dem HLW-Abschluss wurde sie Sekretärin. Ihre private Leidenschaft, das Nähen, hat sie nie losgelassen, weshalb Höhn beschloss, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Nun ist sie Damenkleidermachermeisterin.

Wenn sie nicht gerade arbeitet, dann verbringt sie Zeit mit ihrem Mann und sportelt ein bisschen. Lebensmotto: "Mach einfach das, was du gerne machst!"