Gold'nes Händchen für Unikate

21.12.2016, 01:30 Uhr

Grafik-Designerin und Schriftenmalerin Carmen Koitz fertigt Karten.

Prioritäten

Das geschriebene Wort vermag so vieles auszudrücken – und die Schrift kann dies vermitteln. Wer zu Weihnachten Karten an seine Liebsten verschicken möchte, ist bei Carmen Koitz an der richtigen Adresse, denn die gelernte Schriftenmalerin hat ein goldenes Händchen für das Persönliche.Seit 2010 ist Koitz selbstständig als Grafik-Designerin tätig. Neben ihrer Arbeit für ihre Agentur für Grafikdesign und Werbung 'Carmen-Edition' fertigt sie in ihrem Kreativbüro in Eisbach mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl für Freunde und Kunden Karten für die unterschiedlichsten Anlässe. Ihr Handwerk erfordert viel Geduld. "Man muss Prioritäten setzen im Leben, und die persönliche Note zu vermitteln, hat für mich in meiner Arbeit genau diesen Stellenwert. Das ist eine Anerkennung. Die Karten drücken aus: 'Du bist mir wichtig'", sagt Koitz. Auf zumeist handgefertigtem Papier und eigenen Kuverts arbeitet sie mit verschiedenen Techniken, Werkzeugen und Formen. Am liebsten sind ihr aber Tusche und Feder. Jede Karte ist ein handwerkliches und natürliches Unikat. Zu Weihnachten funkeln die Einzelanfertigungen dann ein Stück mehr, indem Blattgold verwendet wird. Dabei spielt die Schrift eine wichtige Rolle. "Jede Schrift hat ihren eigenen Charakter. Sie ist eine Kunst", sagt die Unternehmerin.