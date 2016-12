Stattegger Kleidermacherin setzt auf "Do it yourself"

29.12.2016, 17:41 Uhr

„Ich bin eine Damenkleidermachermeisterin, aber auch eine Quereinsteigerin. So wie ich nähen gelernt habe, können es auch andere“, sagt die Statteggerin und bietet zudem Nähkurse für Anfänger an. In Kleinstgruppen mit maximal vier Teilnehmern zeigt Höhn, wie einfache Kleidungsstücke selbst gemacht werden können. Aber auch für Fortgeschrittene bietet sie Kurse an. „Jeder kann vom Kinderschürzchen bis zum Abendkleid nähen, was er will und ich zeige, wie es geht“. Höhn selbst lässt sich von der Mode inspirieren „und meist kommt für mich dann was Trachtiges heraus“, schmunzelt die Meisterin mit Nadel und Zwirn, die traditioneller Tracht gern einen modischen Look verpasst. Auf ihrer Homepage gibt’s kostenlos eine Schritt-für-Schritt Anleitung und zeigt ein Video, wie ein schicker Tellerrock samt Schleife entsteht. www.kleidermacher.in/.