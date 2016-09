Atelier-Abend bei der Grazer Malerin Ingrid Knaus

"Bilderspeicher frisch befüllt"

"Bilderspeicher frisch befüllt" - so lautet der Titel der Atelier-Veranstaltung, zu der Ingrid Knaus am Dienstag, den 4. Oktober um 18.30 Uhr ihre Gäste einlädt.Die Malerin, die aus dem österreichisch-slowenischen Grenzland stammt und nun im Grazer Stadtteil St. Leonhard ihre künstlerischen Zelte aufgeschlagen hat, studierte Sprachen und Kunstgeschichte an der Karl-Franzens-Universität und ist seit 1997 freischaffende Künstlerin. Sie kann auf eine abwechslungsreiche Ausstellungsgeschichte im In- und Ausland (besonders Italien) zurückblicken und erlangte mit ihren Werken zahlreiche Auszeichnungen. Ebenso fanden einige ihrer Bilder Erwähnung in Werken der Kunstliteratur.

Atelier-Veranstaltung am 4. Oktober 2016 um 18.30 Uhr

Anfang Oktober lädt die Künstlerin nun in altbewährter Manier wieder zu einem ihrer Atelier-Abende in die Schillerstraße 10/P, 8010 Graz.Unter dem Mottopräsentiert sie kunstinteressierten Gästen ihre neuen Werke, die im vergangenen Sommer entstanden sind.Kommen Sie und lassen Sie sich von Ingrid Knaus´ Werken verzaubern und unternehmen Sie einen Spaziergang durch ihre bunte Bilderwelt - die Künstlerin freut sich auf Ihren Besuch!Um Anmeldung wird gebeten:- Ingrid Knaus: Tel.: 0699-13 67 6000, E-Mail: i.knaus@gmx.at,Website: http://ingrid-knaus.com/, Facebook: https://www.facebook.com/ingrid.knaus.12?fref=ts oder- Martina Požgainer: Tel.: 0664 735 752 04, E-Mail: martina@pozgainer.net