CUCKOO-Concerts Vol. II: Bernhard Eder & Twin Fires

!!! Nachmittagskonzert + Kinderbetreuung !!!„Ein Konzert muss nicht immer erst am Abend sein, am Nachmittag ist es genau so fein...“Er ist seit Jahren eine fixe Größe in der österreichischen Singer-Songwriter-Szene und aus dieser nicht mehr wegzudenken. Nach zahlreichen Veröffentlichungen wagt er sich mit seinem aktuellen (Cover)Album „Remake“ an ganz große Namen und glänzt mit einem genreüberschreitenden Streifzug durch die Musikgeschichte. Die eine oder andere Songperle wird er mit Sicherheit im Rahmen seines intimen Live-Sets präsentieren.- bernhardeder.net -

So nennt sich das Projekt des Berliner Multi-Instrumentalisten Alexander Krupp. Mit seinen fragilen Arrangements wandelt er im Grenzbereich zwischen intimen Singer-Songwritertum, Lo-Fi Pop und Post-Rock-Attitüden. Wir sind gespannt was er alles für uns mit im Gepäck haben wird und freuen uns, dass er diesen Nachmittag musikalisch eröffnet.- twinfires.net -Vorverkauf: 10 €, Nachmittagskassa: 12 €. Karten erhältlich bei Inandout Records und dem Verein IKS. Kinderbetreuung ausschließlich über Reservierung bis 15.02. per Mail- cuckoo@verein-iks.eu -Der Reinerlös kommt Kindern und Jugendlichen mit persönlichen Unterstützungsbedürfnissen zu Gute. Dieses besondere Nachmittagskonzert ist eine Veranstaltung vom Verein IKS – Förderung der Inklusion durch kulturelle und sportliche Aktivitäten.- www.verein-iks.eu -