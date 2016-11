Ein "zauberhaftes" Gewinnspiel

23.11.2016, 04:00 Uhr

Gewinnen Sie 3 x 2 Tickets für "Zauber der Weihnacht".

Der wohl schönste klingende Adventkalender geht auch heuer wieder auf Tournee: "Zauber der Weihnacht" heißt das weihnachtliche Schlager-ereignis, das ab 10. Dezember volkstümliche Klänge, romantische Schlager und die bekanntesten und beliebtesten Weihnachtslieder präsentiert.Mit dabei sind die ganz Großen der Szene: vom Nockalm Quintett über Die jungen Zillertaler, Udo Wenders, Sigrid & Marina bis hin zu Melissa Naschenweng. Und am 13. Dezember macht das musikalische Advent-Highlight auch in der Kirschenhalle in Hitzendorf halt.Die WOCHE Graz verlost dazu 3 x 2 Gratis-Tickets. Einfach auf "Mitmachen" klicken und mit etwas Glück, eine unvergessliche weihnachtliche Schlagernacht in Hitzendorf erleben."Zauber der Weihnacht"13. Dezember um 19.30 UhrKirschenhalle, Hitzendorf 176Konzerttickets sind außerdem noch bei Öticket oder unter www.showfactory.at erhältlich.