Gewinnspiel: Die Sexpertin gibt wieder Gas

08.02.2017, 04:30 Uhr

Gewinnen Sie Gratis-Tickets für einen Kabarettabend mit Barbara Balldini.

Ob mit ihrem Programm "Verkehrstauglich" oder "Von Liebe, Sex und anderen Irrtümern" – Barbara Balldini, die berühmte "Sexpertin", liefert ihren Grazer Fans Ende Februar wieder ein spritzig-erotisches und vor allem humorvolles Programm über Partnerschaft, Liebe, Sex und Erotik. Die WOCHE Graz verlost jeweils 1 x 2 Karten für "Verkehrstauglich" (24.2.) und "Von Liebe, Sex und anderen Irrtümern" (23.2.).Und so können Sie gewinnen: Einfach unten auf "Mitmachen" klicken und teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 20. Februar, die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt.Vortragskabarett mit Barbara Balldini23. und 24. Februar jeweils um 20 UhrOrpheum, Graz