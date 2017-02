Gewinnspiel: Gratis zur WOCHE-Vorpremiere

15.02.2017, 05:00 Uhr

Gewinnen Sie Tickets für die nächste Aufführung der Kleinen Komödie.

Im Himmel ist zwar kein Zimmer frei, in der Kleinen Komödie sind für die gleichnamige Theateraufführung aber noch ein paar Plätze verfügbar – zumindest für die Gewinner des nächsten WOCHE-Gewinnspiels. Ganze 122 x 2 Karten werden nämlich für die exklusive WOCHE-Vorpremiere (3. März) des neuen Stücks verlost. Eine turbulente und pointenreiche Verwechslungskomödie unter der Regie von Robert Weigmüller mit den Schauspielern Michaela Haselbacher-Berner, Carola Gartlgruber, Birgit Spuller, Stefan Moser, Robert Weigmüller und Urs Harnik erwartet die Zuseher.

Einfach auf auf "Mitmachen" klicken und vielleicht gratis dabei sein. Das Gewinnspiel endet am 21. Februar. Die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt.Theater "Im Himmel ist kein Zimmer frei"3. März um 19.30 UhrKleine Komödie, Münzgrabenstraße 35Weitere Vorstellungen finden am 4., 10., 11., 17. und 18. März statt. Tickets sind auch unter der Telefonnummer 0316/678751 oder unter kleine.komoedie@aon.at erhältlich.