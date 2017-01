Gewinnspiel: "Lach Matt" mit RebellComedy

25.01.2017, 06:40 Uhr

Wir schicken Sie gratis zu "RebellComedy" ins Orpheum Graz.

"RebellComedy", eine ganz besondere Comedy Mixed Show mit überragenden Künstlern und Performern, lässt es am kommenden Montag in Graz ordentlich krachen. Die neunköpfige Comedy-Familie setzt sein Publikum mit zeitgenössischem Humor und Stand-up vom Feinsten im wahrsten Sinne des Wortes "Lach Matt": Spielerisch werden Züge verfolgt und das Publikum strategisch erobert, der König wird parodiert, der Springer durch den Kakao gezogen.Die WOCHE Graz verlost dazu 5 x 2 Gratis-Karten.RebellComedy30.1. um 20 UhrOrpheum GrazUnd so können Sie gewinnen: Einfach auf "Mitmachen" klicken und teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 27.1., die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt.