Gewinnspiel: "Liebe geht durch den Magen"

01.02.2017, 06:15 Uhr

Gewinnen Sie ein Valentinsdinner im Restaurant Carl.

Am 14. Februar wird’s für viele Paare wieder richtig romantisch: Denn zum Valentinstag lassen sich viele etwas ganz Besonderes für ihr Herzblatt einfallen. Rote Rosen, romantische Musik bei Kerzenschein und ein verführerisches Dinner stehen bei vielen am Abendprogramm. Ein glücklicher WOCHE-Gewinner bekommt nun die Chance, gratis einen solchen Abend im Restaurant Carl zu gewinnen. Ein Hauben-Valentinsmenü für zwei bei romantischer Jazz-Musik wartet hier auf den Gewinner und sein Herzblatt.Einfach unten "Mitmachen" gehen und teilnehmen. Das Gewinnspiel endet am 10. Februar, die Gewinner werden von uns per E-Mail verständigt.Valentinsdinner14. Februar ab 18 UhrRestaurant Carl, Opernring 5a 1