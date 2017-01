Margarethe sucht, einen Mann für eine Nacht!

01.01.2017, 02:07 Uhr

Ich suche einen Mann, der mich als mein Gast am Freitag denin diezur Vorstellungbegleitet. Die Aufführung beginnt um 19:30 und dauert bis zirka 22.30. Im Anschluss gibt es auf dereinemit denund zu diesen Songs würde ich gerne mit dir Tanzen. Dieseist eine echt coole Party, mit total netten Leuten und viel Spaß.Da muss Man(n) und Frau einfach einmal dabei sein.Da der DJ alleauf seinem Plattenteller kreisen lässt, brauche ich einen Mann, mit dem ich zärtlich zu diesen Klängen tanzen kann.Ich bin mit meinen High Heels gerade einmal 160cm groß und würde es bevorzugen wenn du nicht ganz so groß bist. Du musst nicht ein Profitänzer sein aber Tanzkenntnisse und ein Taktgefühl wären schon von Vorteil.Vielleicht würdest du gerne wieder einmal in die Oper gehen und danach auch noch gerne mit mir Tanzen, dann bitte melde dich bei mir.Sei Spontan und erlebe einmal etwas Besonderes!Unterkannst du dich mit Foto bewerben und ich werde mich dann bei dir melden.Danke für's Mitmachen!