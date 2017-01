MEHR FÜR ALLE! Satirisch-musikalisches Medizinkabarett mit Dr. med. Michael Mandak

Lachen, bis der Arzt wieder geht!

Glasklar: wir alle wollen jedenfalls ... mehr! Als Patienten mehr Zuwendung, als Ärzte mehr Freizeit ... und natürlich mehr Honorar! Die Krankenkasse will mehr Kontrolle, Geheimdienste mehr Überwachung, Aktionäre mehr Gewinn, Ökonomen mehr Inflation. Was unsere Regierung genau will, verrät sie uns nur selten, aber auch da können wir sicher sein: sie will mehr! Vor allem von uns.

Schön und gut - aber was hat das alles mit Medizin zu tun? Und gibt es für diese vielen Wünsche auch Rezepturen?

Und was haben die von unserer Regierung geplanten "Primary Health Care Centers" und "Leck Fett´n" gemeinsam?

In "Mehr für Alle!" erfahren Sie darüber ... mehr. Egal ob als Patientin, Pflegende oder Arztkollegin, sie werden nach Besuch des witzigsten Medizinkabaretts zwischen Tromso und Unterpremstätten in der Lage sein, diese Fragen auf einem wesentlich höheren Niveau der Ratlosigkeit zu diskutieren als zuvor.

In bewährter Weise werden zu den satirisch gewürzten Texthäppchen musikalische Aperitifs, Digestifs und sonstige nonfigurative Über-Lebensmittel vom Künstler persönlich am Klavier verabreicht. Aber Achtung: keine Kostenübernahme durch die Krankenkasse ... wahrscheinlich nie mehr!