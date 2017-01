Die Ausstellung "No Name?" wird am 8. März weg in der HLW-Schrödinger eröffnet. In "No Name?" geht es, über, wie sollte es auch anders sein, den Feminismus.Dieser Begriff wurde in den letzten Jahren nicht nur mit Positivem assoziiert. Oft werden die Hauptanliegen vergessen, da größerer Aufruhr über Dinge wie das Gendern bei der Bundeshymne liegt.Dadurch haben viele Leute vergessen, was wir als Feministinnen eigentlich erreichen wollen und dass Themen wie der Gender Gap oder Sexismus im privaten und öffentlichen Bereich, aktueller denn je sind.

Im Zuge dessen, wollen wir Grazer Frauen einen Namen geben. Wir werden darlegen, was bodenständige Grazerinnen mit dem Begriff „Feminismus“ verbinden, ob sie sich selbst als gleichberechtigt sehen. Wir werden die Ergebnisse, samt Porträts in unsere Ausstellung präsentieren.