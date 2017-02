Andreas Vitasek

GRÜNMANDL

oder

Das Verschwinden des Komikers

Premiere am 11. Oktober 2016 im Wiener Rabenhof TheaterAndreas Vitásek begibt sich auf eine Reise in das Gedankenuniversum des Kabarettisten Otto Grünmandl. Ausschnitte aus dessen Bühnenprogrammen wie „Ich heiße nicht Oblomow" verbinden sich mit Texten aus der Spätphase und weniger bekannten Gedichten zu einem Porträt dieses einzigartigen Tiroler Künstlers.** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **Otto Grünmandl, 1924 - 2000. Wo Berge sind, sind Abgründe. Der Kabarettist aus den Tiroler Alpen, vormals Tuchhändler und Rundfunkredakteur, war ein Abgrund, ein melancholischer, tiefer, skurriler. Das Genre Kabarett, in dem sonst Pointen krachen und Attacken klirren, wurde mit Grünmandl zum Ort des Absurden, Aberwitzigen, und der Nonsens entpuppte sich als Sinn des Lebens. Eine Jugend als "Halbjude" hatte ihn geprägt, ein Technik-­Studium lehrte ihn, "Selbstverständlichkeiten nicht mehr so selbstverständlichhinzunehmen". Erst mit 50 beschloss er, freischaffender Kabarettist zu werden, der stille Brüter ging ans Netz. Biedermännisch trat er auf in seinen Ein-­Mann-­Sketchen, streng gescheitelt;? als Brandstifter der heilen Welt verließ er die Szene.

(aus einem Nachruf auf Otto Grünmandl, erschienen im SPIEGEL)