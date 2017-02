Once Upon A Dog Tour 2017

Cesar Millan, der „Dog Whisperer" kommt endlich wieder live nach Österreich. Der New York Times Erfolgsautor und dreifache Emmy nominierte TV Star CESAR MILLAN hat den allerbesten Ruf auf dem Gebiet der Hunderehabilitation.Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung, setzt er auf Vertrauen, Rücksicht und Liebe um aggressive, verängstigte und neurotische Hunde zu rehabilitieren und gibt ihren BesitzerInnen Ratschläge wie ihr eigenes Verhalten das der Haustiere beeinflusst.

Er hat zahlreiche Produkte und Bücher veröffentlicht und gibt in seiner Zeitschrift sowie über die Website Tipps für die Hundeerziehung. Nicht nur in Europa kennt man ihn vor allem durch seine zahlreichen TV-Serien. Für 2017 plant er bereits eine neue TV Produktion „Cesar and Son" gemeinsam mit seinem ältesten Sohn Andre Millan.Außerdem leitet er das Millan Dog Psychology Center im Santa Clarita Tal. Das Areal erstreckt sich über 17 ha Land und umfasst ein Schwimmbad , Agilitykurs und Wanderwege. Es dient als Ausgangsbasis für seine Schulungen "Training Cesar´s Way".Mit der Cesar Millan Foundation unterstützt er seit 2007 Projekte zur Rettung und Rehabilitation von Hunden.Privat lebt er in Südkalifornien und ist stolzer Vater von zwei Söhnen, Andre und Calvin.