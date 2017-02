Clemens Maria Schreiner: Was wäre wenn

Immer muss man sich entscheiden.Abheben oder wegdrücken? Karriere oder Familie? Schnitzel oder Schweinsbraten?Tausend Abzweigungen am Lebensweg. Aber die Zielgerade entpuppt sich als Kreisverkehr - und die kürzeste Route ist oft eine Sackgasse.Clemens Maria Schreiner hat genug vom Wahlzwang und lässt in seinem neuen Programm Sie entscheiden. Das Publikum.Haben Sie sich schon immer gefragt, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie andere Entscheidungen getroffen hätten? Das ist Ihre zweite Chance.Wählen Sie ruhig das, was Ihnen im echten Leben zu riskant wäre. Ist ja nicht Ihr Programm!Clemens Maria Schreiner lässt als entscheidungsträger Entscheidungsträger Sie bestimmen, was hier gespielt wird. Also: Scheidung oder Scheinehe? Bausparer oder Bankraub? Und immer die Frage: Was wäre wenn?Sicher ist: alles wird Konsequenzen haben!Aber keine Sorge, nicht für Sie.

Ein Kabarettabend für Basisdemokraten, Hättiwaris, Entscheidungskinder und alle anderen. Denn eines steht fest: Jede Stimme zahlt.„Mit großartiger Bühnenpräsenz liefert er beste Unterhaltung" (Kleine Zeitung)„Ein interaktives Programm, ein raffiniert gebautes Lehrstück und ein überzeugender Spaß." (Falter)„Ein kurzweiliger Abend mit einer Fülle an intelligenten Zusammenhängen." (Wiener Zeitung)„Intelligent, kritisch, witzig." (Die Kleinkunst)„Smart gebaut und schlagfertig improvisiert." (Kronen Zeitung)