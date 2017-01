Das war die 19. Grazer Opernredoute im Zeichen der Liebe

29.01.2017, 20:43 Uhr

Die zauberhafteste Ballnacht des Jahres lockte gestern Abend rund 2.500 Gäste in die Grazer Oper. Die Special Olympics Maskottchen Lara und Luis mischten sich unter die Prominenz.

Rote Rosen, glitzernde Kleider und strahlende Gesichter: Die Grazer Opernredoute 2017 stand unter dem Motto "Liebe". Und ganz in diesem Gedanken wurde auch Inklusion an diesem Abend goß geschrieben. So hatten die Special Olympics-Athletenundgemeinsam mit 48 Debütantenpaaren die Ehre, die Ballnacht offiziell "einzutanzen", was Special Olympics Präsidentsehr freute. Die Choreografenundzeigten sich vor der Polonaise ganz entspannt. "Wir arbeiten schon seit 30 Jahren zusammen, das ist länger als ich verheiratet bin. Wir sind nicht nervös, sondern freuen uns richtig auf den Abend", so Eichler. Neben des Eröffnungskomitees begeisterten auch das Philharmonische Orchester unter der Leitung von Chefdirigentsowie das Ballettensemble, geleitet von, und die Ballettschüler das Publikum in der Oper.

Lara, Luis und Ostrowski

Spezielle Begegnungen

Designermode und ein Heiratsantrag

Die Gastgeberundfreuten sich über die zahlreichen Gäste, die sie persönlich auf der Stiege begrüßten. Genauso wie zwei kleine Ehrengäste, die bei den rund 2.500 Besuchern für ausgelassene Stimmung sorgten. Die Special Olympics-Maskottchen Lara und Luis mischten sich nämlich unter das (Promi-)Volk."Die darf ich jetzt behalten, oder? Da ist grad eine tolle Freundschaft entstanden", scherzte Conférencier, als er mit den beiden fürs Foto posierte. Danach führte er – im außergewöhnlichen Pelzoutfit und mit Che Guevara-Ring – amüsant durch die Nacht und sparte auch nicht an Seitenhieben gegenüber der Politik. So erwähnte er, dass Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner aufgrund der Koalitionskrise den Besuch in Graz absagen mussten und meinte: "Es freut mich, dass Innenministerdennoch Zeit gefunden hat", weil dieser in Begleitung von Bürgermeisterund Landeshauptmann, sowie Theaterholding Geschäftsführerzur Opernredoute kam.Auf der Stiege herrschte bei allen gute Laune und diese wurde von Lara und Luis noch verstärkt. "Die Special Olympics sind eine super Sache", so das Resümee. Von Comediangab es genauso wie von Designerinjeweils ein Küsschen für Luis. Ein "Tänzchen" mit den Maskottchen wagten neben Star-Tätowiereroder DJ Ötziauch die gesamte Politik-Prominenz wie Verkehrsminister, der in Begleitung von Vize-Landeshauptmannkam, sowie die Stadträteund, FPÖ-Landesparteiobmannund ÖVP-Klubobmann. Auch Präsidentschaftskandidatinkam in Begleitung ihres Ehemannesund genoss den Abend etwas anderer Art in der Grazer Oper.Außenministerblieb eine Begegnung verwehrt, da er seinen Besuch ebenso absagen musste wie sein kroatischer Amtskollege. Auch hier konnte sich Michael Ostrowski einen Scherz nicht verkneifen: "Das Duo Kurz Davor war kurz davor zu kommen."Die Styria Vorständeundließen sich die Opernredoute ebensowenig entgehen wie das Management der Energie Steiermarkundsowie Konzernsprecher. Casinos Austria Vorstandwar genauso unter den Gästen wie Saubermacheroder Wirtschaftskammer PräsidentLiving-Culture Kulturbotschafterinkam mit und in einem Kleid von Designer. Die meisten Kleider an diesem Abend stammten wahrscheinlich aus dem Hause "Ardea Luh". Das Designerduoundkleidete insgesamt 23 Damen für die Opernredoute ein. "Die letzten zwei Nächste haben wir bis Mitternacht gearbeitet", erzählte Babsi Schneider, die mit ihrer Kollegin unter anderem für das Kleid von Choreografin Claudia Eichler verantwortlich war.Die Mitternachtseinlage wurde ein Medley aus den schönsten Liebesliedern unserer Zeit. Diese wurde kurz unterbrochen und ein Heiratsantrag mitten auf der Tanzfläche und vor den versammelten Opernredoute-Gästen sorgte für Gänsehaut-Feeling. Nach dem "Ja!" der zukünftigen Braut strahlten die Besucher um die Wette. Schöner hätte das Motto "Liebe" an diesem Abend nicht umgesetzt werden können.Mehr Informationen zu den Special Olympics gibt es hier