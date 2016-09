Die Herbst-Modetrends am Catwalk im Citypark

27.09.2016, 16:50 Uhr

Modebegeisterte Besucher konnten sich bei den Herbst-Fashiondays im Citypark davon überzeugen, was Mann oder Frau im Herbst 2016 trägt. Präsentiert wurden am neuen Pano-rama Platz neben den Modehighlights auch Schmucktrends von Ethnothek Schmuck und Accessoires des italienischen Trendlabels O bag, sowie Brillen von sehen!wutscher. Aber nicht nur Modeliebhaber kamen auf Ihre Rechnung, denn neben den neuesten Trends und wunderschönen Kollektionen gab es auch noch ein Gewinnspiel. Im Anschluss an jede Show wurden unter den Anwesenden Sofortpreise verlost.

„Ich habe noch nie etwas gewonnen!“, freut sich Kerstin Leskovar über den Hauptpreis, ein Wellness-Wochenende im Hotel & Spa Falkensteiner Carinzia am Nassfeld.Moderiert und präsentiert werden die Shows von Sascha Penkoff – bekannt aus der ORF Brieflosshow - und seinen Models vom Art & Fashion-Team.