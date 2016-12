Enrique, Enrique, Enrique Iglesias....

16.12.2016, 00:17 Uhr

Fieber, summe und singe seinund bin in Gedanken noch beim Konzertin der

Es war schon ein cooles Erlebnis, eine volle Stadthalle, beinahe 70 Prozent nur junge hübsche Frauen und ich mitten drinnen...Alle freuen sich schon auf ihn und seine Lieder, jeder wartet schon gespannt darauf bis es endlich in der Halle dunkel wird, die Lichter der Bühne hell erleuchten und dann endlichauf die Bühne kommt und für uns singt. Sein erster Ton erklingt und Gänsehaut läuft schon über meinen Körper, ich kann es noch gar nicht glauben,und ich in einem (großen) Raum.ist schon ein Frauenschwarm, ein süßer Typ und ein Vulkan auf der Bühne. Er entfacht wirklich Feuer mit seinen Liedern in der, aber er lässt bei seinem Auftritt auch ganz viele Herzen schmelzen. Die ganze Halle bebt bei, beigeht die Post ab, beibewegt sich die Masse im spanischen Rhythmus, beiundträumen wir uns auch einmal in eine Entspannung, um dann zum Schluss noch einmal mitund seinemund seinemso richtig zu Flippen. Enrique ist schon ein cooler Typ, er ist immer wieder in Mitten der vielen jungen Mädchen zu sehen, macht mit ihnen Selfies, hört sich einige Liebeserklärungen von ihnen an und flirtet schon auch ganz gerne mit den jungen Damen.bringt die Mädchen zum Dauer-Kreischen und den Rest zum Flippen,bringt die ganze Stadthalle in Wien zum Beben...