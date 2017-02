Eröffnung Verschwundenes Graz. Leopold Budes „Häuser-Aufnahmen“ 1863-1912

Fotografieausstellung

Mit der spätgründerzeitlichen Stadterneuerung in Graz wurden fotografische Dokumentationen beauftragt, um den Verlust an historischer Bausubstanz, in den „Archiven der Erinnerung“ [1] abzulegen. Was wüssten wir ohne die Fotografien Leopold Budes von den abgebrochenen Grazer Bauten: von der alten „Thalia“, dem „Kriminal“, dem „Stadtphysikat“, dem „Coliseum“ oder der Franz-Carl-Kettenbrücke? Oder von der Vorstadtmelancholie der Jahrhundertwende?

Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie hier. [1] „Die Fotografie soll die Ruinen vor dem Vergessen bewahren, die Bu?cher, Stiche und Manuskripte, welche die Zeit verschlingt, die kostbaren Dinge, deren Form vergeht und die einen Platz im Archiv unserer Erinnerung verdienen.“ Charles Baudelaire, 1859Kostenfrei