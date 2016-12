Eros Ramazzotti, Perfetto Concerto!

12.12.2016, 01:56 Uhr

, jawar das Konzert vonEin Weltstar macht mit seiner WORLD TOUR 2016 auch halt in derin. Er begeistert alle seine Fans mit seinem Konzert und macht sie sichtlich glücklich. Es war ein perfekter Auftritt, eine perfekte Show und ER sieht noch immer verdammt SEXI aus...ist ein Profi und das war zu sehen, zu hören und zu spüren. Die Bühne wurde mit besonderer Technik immer wieder zu einem Kunstwerk gestaltet, die Musiker waren in Topform und sehr gut drauf, die Tontechnik hat wirklich professionell gearbeitet undwar einfach nur. Egal welches Lied über seine Lippen kommt, es ist ein eintauchen in harmonische Klänge und eine Stimme die tief in einem hinein geht. Es ist egal über was er singt, ob über den Frieden, die Freiheit, die Liebe, das Glück oder den Verlust, es ist immer ein eintauchen in Perfektion. Selbst wenn man nicht Italienisch kann, er interpretiert seine Lieder mit so viel Gefühl und Leidenschaft, dass man weiß um was es geht. Solche Konzerterlebnisse bestätigen mir wieder einmal, wenn Liebe und Professionalität zusammen Arbeiten, kommtauf die Bühne. Sein Bühnenprogramm beinhaltet Lieder von seiner neuen CDund viele seiner Erfolgshits aus der bereits über 30ig jährigen Gesangskarriere. Ich habe das Konzert genossen, habe mich von der sanften Musik verwöhnen lassen und die Stimme vonkam wie ein zärtliches streicheln in meine Seele.Irgendwann im laufe des Abends, zu sanften Klängen vom Klavier und leidenschaftlichen Saxophontönen habe ich einfach meine Augen geschlossen und mein Kopf-Kino gestartet. Ich war an einem schönen Strand in Italien, Eros sitzt mit seiner Gitarre im Sand und singt " canzone per lei ", ich sehe mich Barfuß zu seinen Klängen am Strand tanzen. Ich schwebe förmlich dahin und bin gefangen in einem besonderen Gefühl der Leidenschaft. Irgendwann berühren sich unsere Lippen und ich spüre seine Hand auf meiner Haut... Was danach am Strand passierte war nicht mehr Jugendfrei, daher lasse ich diesen Teil besser weg... ;-)

