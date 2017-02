Feuerschwanz (D)

Deutschlands ausgefallenster Beitrag in Sachen Rockmusik: FEUERSCHWANZ , die als erste und einzige Formation die Humor, Historisches, Feierlaune, Show und energetische Rockmusik miteinander verknüpfen. FEUERSCHWANZ haben auf Mittelaltermärkten begonnen, sind aber längst ein breites Phänomen. Aus der erst wenig ernst genommenen Klamauk-Truppe ist eine kredibile Rockgröße geworden, die die deutsche Musiklandschaft facettenreicher macht und auch mit prägt. Große Festivalauftritte auf dem Wacken oder Summer Breeze Open Air entwickelten sich zu gefeierten Partys, die Tournee zum letzten Album Wunsch Ist Wunsch war so gut wie ausverkauft. Musikalisch hat man sich um ein ganzes Stück weiterentwickelt und präsentiert präzise gespielte Rockmusik mit charmanten Folk-Einflüssen, die in ihrer Instrumentierung völlig tabulos ist und sich nicht auf Schlagzeug, Bass und Gitarre beschränken will. Produziert und gemischt hat das Ganze der renommierte Produzent Thomas Heimann-Trosien, der u.a schon für Acts wie IN EXTREMO, SUBWAY TO SALLY, SCHANDMAUL, SALTATIO MORTIS und COPPELIUS an den Reglern saß.

Tickets: Oeticket