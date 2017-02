HELBOCK RAAB DUO (A)

Graz : Stockwerk |

David Helbock (piano)

Lorenz Raab (trumpet)

Was für ein Unterfangen! What‘s next? I don´t know!, nennen die beiden Österreicher ihre neue CD. Wenn sie es selbst nicht wissen? Wir wissen nur so viel: Eine sehr lyrische Note kommt bestimmt. Der Titel des Albums, das am rührigen österreichischen Label Session Works Records erschienen ist, impliziert aber auch etwas Spannungsgeladenes. Etwas, das zwischen gezügeltem Experiment, kammermusikalischer Intimität und Verspieltheit eine ungezwungene, aber kaum fassbare Bestimmung findet. Grob gesagt: ein breites Spektrum an Stimmungen zwischen Lamento, Fidelität und Vorarlberger Blues. David Helbock und Lorenz Raab lassen es einfach fließen. Zwei legitimierte Virtuosen finden immer den Weg.