Köln, 13.12.2016 – Für seine Arena-Tour im Frühling sind bereits fast 90.000 Tickets verkauft, und nun stehen weitere 11 Open-Airs für den Sommer fest!

Erste neue Songs und eine Idee, wie das neue Album, das pünktlich zur Tour erscheinen wird, klingen wird, präsentierte Philipp Poisel zuletzt bei zwei intimen Club Konzerten und mit einem fulminanten Band-Auftritt beim diesjährigen Lollapalooza in Berlin.Jetzt kommt er im März und April endlich auf große Arena-Tournee mit dreizehn Konzerten in Deutschland und Österreich, und für Sommer stehen nun bereits elf Open-Airs fest! Tickets für die Sommerkonzerte sind ab Mittwoch, 14.12, 09:00 Uhr im exklusiven Pre-Sale unter www.eventim.de erhältlich. Der offizielle Vorverkauf beginnt dann am Freitag, 16.12., 09:00 Uhr.

Live gibt es 2017 dann auch nicht nur einen Ausschnitt, sondern alle Songs des neuen Studioalbum „Mein Amerika" (Grönland Records) zu hören. Die aktuelle Single „Erkläre mir die Liebe" war unlängst für die 1Live-Krone als „beste Single" nominiert, und wurde von Poisel und seiner Band in den legendären „Blackbird Studios" in Nashville/Tennessee aufgenommen. Analog, mit viel Zeit und mit Mut zu einem neuen, reifen Sound. Der leise Gesang der frühen Tage macht einem Sänger Platz, der neugierig macht auf das neue Album und der mit dem neuen Sound auch auf den großen Arena Bühnen angekommen ist.