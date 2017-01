14.01.2017, 20:46 Uhr

Ich habezum ersten mal in dermusikalisch erleben dürfen. Chefdirigentliebt das Besondere und vereinte auf seiner Opernbühne, seinundfür ein besonderes Konzert imDer Tasten-Akrobatund der Taktstock-Jongliervereinten sich musikalisch und brachten damals die Oper in Graz zum Kochen.

Ich war gespannt was mir imbeigeboten wird.Ich hörte viel Musik mit sehr guten Musikern, sah ein wenig Schauspiel mit tollen Schauspielern und hörte gute Stimmen-die hervorragend gesungen haben.Am Beginn beihat sich schon die Gänsehaut über meinen Körper gelegt. Beiwar ich schon begeistert von dieser Aufführung. Die Schauspieler/innen, mit sehr schöner Stimme-und, bespielen und besingen die momentane Medien-Lage unsere Welt, mit viel Traurigkeit und Angst, Aggression und Ratlosigkeit. In eine Aufführung dieser Zeit, gehören aber auch Galgenhumor und trotziger Optimismus und viele große Gefühle im Angesicht einer verwirrenden Weltlage. Es gibt beiso viele Lieder zu hören, über die ich mich erfreuen konnte und die sehr viel zu Sagen hatten. Lieder, die unsere Welt und den Menschen nicht nur von der schönsten Seite zeigen. Da hört und sieht man Lieder wie, denoder die Hoffnung von uns Allen. Für mich als Klassik-Liebhaberin war natürlich die Darbietung von Johann Sebastian Bach'sfaszinierend, obwohl es dabei auf der Bühne schon ziemlich heftig zugeht.Diese Aufführung ist Sehenswert, ein schönes Erlebnis voller Musik.Die Musiker/innen, undbespielen ihre Instrumente mit einer Hingabe und erwecken diese zum Leben. Besonders aufgefallen ist mir,mit ihrem Cello, sie führt mit ihrem Cello eine Art von Partnerschaft, voller Leidenschaft, Liebe, Hingabe und Erotik, es war ein tolles Erlebnis, Sie beim Spielen zuzusehen.Für mich wareine schöne Aufführung, mit ganz wunderbarer Besetzung und toller Musik!Für mehr Informationen zum Schauspielhaus Graz und weitere Aufführungen von Redaktionsschluss klicken sie auf:Ich bedanke mich für die tollen Fotos bei: (c) Lupi Spuma / Schauspielhaus Graz