Shooting Star - Tuntenball 2017

Graz : Postgarage |

Party all night long und mittendrin das Rennen um den heißbegehrten Titel der Miss Tuntenball.



Das Tuntenball Clubbing sorgt für fette Beats, während die AnwärterInnen für den Tuntenball Titel auf dem Laufsteg und der Bühne mit ihren Talenten an den Start gehen. Eine prominente Jury bestimmt die FinalistInnen, aus denen am Ballabend die neue Miss Tuntenball als Shooting Star hervorgeht.



POSTGARAGE 1st Floor

EINTRITT 11EUR

DRAG RACE 23 Uhr



Anmeldung für Drag Queens und Drag Kings unter dragrace@tuntenball.at



Der Tuntenball 2017, bei dem die entscheidende Wahl zur Miss Tuntenball stattfinden wird, ist am 11. März 2017 im Congress Graz. Der Kartenvorverkauf startet am 3. Dezember 2017.