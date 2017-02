The Beatles Musical

Das Beatles-Musical „All you need is love!" bringt diese Begeisterung zurück auf die Bühne!

Die „Beatles" sind mit Sicherheit die berühmteste Band aller Zeiten. Mehr als 40 Jahre nach ihrer Auflösung und 35 Jahre nach der tragischen Ermordung von John Lennon ist die Begeisterung für die Pilzköpfe ungebrochen.Es sind zwar nicht die Original-Pilzköpfe, die in der von Bernhard Kurz produzierten Show auftreten, dafür aber das nicht weniger bravouröse, perfekt aufeinander eingespielte Quartett „Twist & Shout" mit Gary Gibson, Tony Kishman, John Brosnan und Carmine Grippo. Nicht nur optisch hat man bei den Beatles-Darstellern den Eindruck, dass John, Paul, George und Ringo leibhaftig auf der Bühne stehen, denn die Künstler singen live und das richtige Beatles-Feeling entsteht, sobald die Darsteller die Bühne betreten.

Mit der Show „all you need is love!" setzt der Produzent Bernhard Kurz den Fab Four ein Denkmal und bringt eine musikalische Biographie auf die Bühne, die viel mehr ist als nur ein Tribute-Konzert. „Wir wollen mit der Show wieder etwas von der Atmosphäre aufleben lassen, mit der die Beatles die Massen damals in ihren Bann gezogen haben", sagt Kurz. Für sein gelungenes Werk wurde Kurz unter anderem in Las Vegas mit dem „Artist Choice Award" als „Best Producer" ausgezeichnet.Mehr als 30 Beatles-Songs im ProgrammIn zwei Akten lässt die Show die bedeutenden Stationen der Beatles Revue passieren. Angefangen bei den Auftritten als Begleitband von Tony Sheridan in Hamburg und den ersten eigenen Konzerten im Star-Club über den Durchbruch in den USA bis hin zur Veröffentlichung des legendären Albums „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" und zur Auflösung der Band 1970. Im Mittelpunkt steht – wie soll es bei den Beatles auch anders sein – ihre Musik.Mehr als 30 unsterbliche Hits werden von der Band „Twist & Shout" gespielt. Dazu erzählt das Musical in kleinen szenischen Darstellungen und Episoden die Geschichte der Beatles, die durch die Schauspieler verbunden werden, während im Hintergrund historisches Bild- und Videomaterial zu sehen ist.„Bei ‚all you need is love!‘ sitzen junge Menschen im Publikum, die die ‚Fab Four‘ nur aus Erzählungen kennen, daneben ergraute Fans, die jede Liedzeile mitsingen können und sehr kritisch beobachten, ob das Musical den Originalen gerecht werden kann", erklärt Schauspieler Frank Kessler, der als Roadie Raymond durch das Musical führt. „Aber spätestens nach der Pause haben unsere vier Jungs alle gepackt und in den Beatles-Bann gezogen. Bei den Zugaben gibt es dann oft kein Halten mehr. Die Menschen springen von den Sitzen, tanzen eng umschlungen und singen aus voller Kehle mit – hier und da sieht man auch mal Tränen der Freude und der Rührung fließen", so Kessler.Im ersten Akt erobern die Beatles ihr Publikum. Es ist der Start einer unvergleichlichen Karriere. Bei ihren Auftritten im Kaiserkeller oder im Star-Club liegen ihnen die Fans zu Füßen. Brian Epstein übernimmt das Management der Band und ihnen gelingt der große Durchbruch. Schließlich schaffen sie den Sprung in die US-Charts und landen mit „I want to hold your hand" auf Platz 1. Der zweite Akt wird zum Konzert – die Beatlemania bricht aus. Ihre Amerika-Tournee entfacht eine Welle der Begeisterung. Die Auftritte in der „Ed Sullivan Show" führen zu Rekord-Einschaltquoten. Doch die Beatles bleiben nicht auf der Stelle stehen, ihre Musik verändert sich weiter. 1967 erscheint das Album „Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" – eine Platte, die die Pop- und Rockmusik prägt wie keine andere zuvor. Die Erfolgsgeschichte endet viel zu früh: 1969 spielen die Beatles zum letzten Mal gemeinsam live auf dem Dach eines Bürogebäudes in London. 1970 – vor 45 Jahren – gibt Paul McCartney die Auflösung der Beatles bekannt.Ab sofort in allen Filialen von ÖTicket , oder unter +43 (0)316 80 88 200 erhältlich.Normalpreis - Euro 73,90Kinder bis 14 Jahre - Euro 61,04Normalpreis - Euro 63,90Kinder bis 14 Jahre - Euro 52,91Normalpreis - Euro 53,90Kinder bis 14 Jahre - Euro 44,78Normalpreis - Euro 43,90Kinder bis 14 Jahre - Euro 36,66