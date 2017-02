What the f*ck is future - Ein Vortrag von Raphael Gielgen

“What the f*ck is future”

oder: Warum die Arbeitswelt von morgen eine andere und der Status Quo keine Option ist

Ein Plädoyer für Neugier und Spürsinn als Treibstoff für die Arbeitswelt von morgen von Raphael Gielgen, Head Research & Trend Scouting VitraWarum kann der Status Quo keine Option für uns sein?Und ist der stetige Wandel Segen oder Fluch unserer Gesellschaft?Anhand von eigenen Erlebnissen und Beobachtungen nimmt Raphael Gielgen uns mit auf eine Reise um die Welt zu unterschiedlichen Denk- und Lösungsansätzen für eine zukünftige Welt der Arbeit.

„Wir haben eine Welt geschaffen in der es nur noch ganz wenig stabilisierende Anteile gibt und damit wenig Orientierung. Immer öfter werden wir mit für uns völlig neuen Situationen konfrontiert, bei denen sich unsere Annahmen auflösen und sich die Dinge plötzlich und gravierend ändern. Etablierte Geschäftsmodelle werden von neuen Gründern hinterfragt und eine smarte App generiert in kürzester Zeit eine Wertschöpfung, die in der alten Welt unvorstellbar schien. Da draußen klopft etwas an die Türe, was uns einiges abverlangen wird. Das hat nichts mehr mit einem Change Prozess im uns bekannten Umfang zu tun. Es ist aber auch eine riesige Chance, weil es in der Zauberformel für die Welt von morgen eine völlig neue Komponente gibt, die der Amerikaner mit HACKING bezeichnet. Die deutsche Antwort darauf ist, dass wir wieder neugierig werden und Spürsinn entwickeln und – vor allem –, dass der Status Quo für uns keine Option ist."(Raphael Gielgen)Raphael Gielgen teilt und beschreibt in seinen Ausführungen seine Beobachtungen rund um die Fragestellung „Die Zukunft der Arbeit". Sein Aktionsradius führt ihn regelmäßig auf Entdeckungsreisen in die Staaten, nach Asien und durch Europa. Auf der Suche nach dem "Quellcode" für die Arbeitswelt von morgen trifft er dort auf Unternehmer, Architekten, Designer, aber vor allem auf eine Community, die sich die wissensbasierte Ökonomie zu Nutze macht. Er beschäftigt sich intensiv mit den unterschiedlichen Studien, die das Thema behandeln. Die neuen Muster und Trends einer neuen Arbeitswelt erzeugen kulturelle Kontexte und diese wiederum neue Verhaltensweisen bei den Menschen. Vitra betrachtet die Muster und Trends im nächst größeren Kontext und mögliche Szenarien von der Zukunft zurück in die Gegenwart. Das Wissen um die Trends und die damit verbundenen kulturellen Veränderungen sind für Unternehmen wertvoll. Aus diesen können Zukunftsbilder entwickelt werden, die allen Akteuren Orientierung geben.„The desk is a dangerous place from which to view the world" John Le Carré