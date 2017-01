Zwischen Tradition und Moderne: Der 68. Bauernbundball steht in den Startlöchern

12.01.2017, 16:24 Uhr

Worauf sich Besucher des europaweit größten Balls freuen können, präsentierte heute Organistor und Bauernbunddirektor Franz Tonner.

Tanzen, Kulinarik, Unterhaltung: Diese drei Punkte stehen im Vordergrund des 68. Bauernbundballs, der am 24. Februar wieder 16.000 Menschen in die Stadthalle ziehen wird. "Wir hoffen, dass wir am ersten Tag ausverkauft werden", so Bauernbunddirektor Franz Tonner, der den Ball seit Jahren organisiert. Ein gewisses Kartenkontigent wird hinterlegt, sollte man nicht die Möglichkeit haben, sich am Tag des Verkaufsstarts um die Karten zu kümmern. Traditionell stellen sich die ersten Käufer bereits ab vier Uhr morgens beim Bauernbund an um eine der begehrten Karten zu ergattern.

Das Tanzbein schwingen

Wirtschaftsmotor Bauernbundball

Der Bauernbundball möchte auch heuer wieder seinem Ruf gerecht werden und setzt auf ein großes Angebot und vielfältiges Programm. So wird Startänzer Willi Gabalier mit Schülern der landwirtschaftlichen Schulen den Ball eröffnen. "Es ist sehr spannend mit so vielen jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die sich nicht kennen und ihnen die Freude am Tanzen zu vermitteln", freut sich Gabalier auf seine Aufgabe und möchte eine "flotte und fetzige" Eröffnung bieten und die letztjährige Choreographie übertreffen. Auch die traditionelle Modenschau darf beim Bauernbundball nicht fehlen. Dafür zeichnet Ex-Mister Austria verantwortlich, der neben steirischen Models auch zwei Sturmkicker über den Laufsteg schicken wird.Musikalisch sollen alle Besucher auf ihre Kosten kommen. Neben Volksmusik wird unter anderem auch Egon 7 für gute Stimmung sorgen. Manfred Koch wird an diesem Tag nicht nur mit Egon 7 auf der Bühne stehen und seinen 41. Geburtstag feiern. Mit seiner Frau Renate Pertl wird er die erste Single als Duo "Glueckskinder" vorstellen. Neben Schuplattlern wird auch Jazz Gitti das Tanzbein schwingen ehe das Programm – neben vielen weiteren Programmhighlights – vom Jungbauerncasting abgerundet wird."Neben der Unterhaltung ist der Bauernbundball auch ein großer Wirtschaftsmotor", erklärt Tonner. In Summe werden durch den Ball 4,4 Millionen Euro umgesetzt und zwar in den Branchen Gastronomie, Hotellerie und vor allem in der Mode. "Es freut uns, dass 100 Prozent der Besucher tatsächlich in Tracht kommen", so Tonner, dem es wichtig ist, auf Brauchtum und Regionalität zu setzen.Auf 33.000 Quadratmetern werden insgesamt 62 Kilometer Kabel verlegt. Auch 2.600 Quadratmeter Holz werden verbaut und 2.200 Scheinwerfer sorgen für die richtige Beleuchtung. "Wir möchten bei der Logistik keine Engstellen und haben einige Punkte aus den vergangenen Jahren optimiert" so Tonner abschließend und sorgt mit interessanten Zahlen für Staunen: So wird es am Ball 50.000 Gläser, 20.000 Teller, 8.000 Flaschen steirischen Wein, 20.000 Bierflaschen und 8.000 Flaschen Mineralwasser geben.Karten gibt es ab Freitag, den 20. Jänner im Büro des Steirischen Bauernbundes in der Reitschulgasse 3, 8010 Graz. Ein limitiertes Kontingent ist auch bei ÖTicket und im Zentralkartenbüro verfügbar.Alle Informationen gibt es hier