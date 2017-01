18 Nominierungen zum Frauenpreis der Stadt Graz

31.01.2017, 13:41 Uhr

Bis 24. Februar kann per "Public Voting" beim Frauenpreis der Stadt Graz abgestimmt werden.

"And the nominees are…" – stolze 18 Nominierungen gingen für den Frauenpreis der Stadt Graz 2017 ein. Sowohl Vereine, Non-Profit-Organisationen und Unternehmen bzw. ihre Projekte als auch Einzelpersonen wurden für den Frauenpreis 2017 vorgeschlagen und von der Jury in einer ersten Sitzung beurteilt (Erfüllung der Kriterien). „Es steht außer Zweifel, dass es in Graz viel Engagement für Frauen und Gleichstellung gibt. Mit dem Frauenpreis geben wir dieser Arbeit eine Plattform, um die einzelnen Aktivitäten sichtbarer zu machen“, freut Michael Ehmann, Stadtrat für Frauen & Gleichstellung über die Chance, wichtige Initiativen und Projekte einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.Von 1. bis 24. Februar findet nun ein "Public Voting" statt und dabei wird darüber entschieden, wer letztlich den Frauenpreis gewinnen wird. Nach einer abschließenden Jurysitzung wird der Frauenpreis (1. bis 3. Platz) schließlich am 8. März 2017, dem internationalen Frauentag, im Grazer Rathaus feierlich verliehen.