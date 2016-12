Adventskranz bitte wiederverwenden

27.12.2016, 10:19 Uhr

Nur das Reisig kommt neu!

Das Einzige, was jedes Jahr neu kommen muss, ist dann das Tannenreisig.Größere Kerzen können dann sogar mit Teelichter, die dann in die "ausgeschmolzene" Höhle der Kerze eingesetzt werden können, "reanimiert" werden.Falls der Adventskranz dann doch (leider) als ganzes zum Müll gegeben wird, bitte nicht in den Biomüll geben.Zum Biomüll gehört nur das Tannenreisig!Mit nachhaltigen Grüßen euerEinsparkraftwerk