"Before Christmas" | music by bioloop exclusive

"Before Christmas" by BIOLOOP EXCLUSIVE



Ein vorweihnachtlicher Musikabend am längsten Abend des Jahres!



Termin: Mittwoch, 21.12.2016

Beginn: um 19 Uhr



Eigene Werke, Kombination der Klangwelt der klassischen Musik mit Jazz und World Music, Vorweihnachtliche Improvisationen für E-Blockflöte und E-Gitarre.



Benedek Fülep | e-Blockflöte

Marton Szegedi | e-Gitarre



Ort: Sparbersbachgasse 40 EG, 8010 Graz

Veranstaltungsraum der Film und Medien Initiative Graz



Freier Beitrag ab € 10.-



Kontakt: Mag. Benedek Fülep, +436503100495

Weitere Infos: www.musik-herz.eu | www.bioloop-music.com