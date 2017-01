Danke an die Unterstützer der WOCHE-Sozialaktion "Von Mensch zu Mensch"

25.01.2017, 08:38 Uhr

Spenderempfang für die WOCHE-Aktion "Von Mensch zu Mensch" im Gösser-Bräu in Graz.



Viele Gäste in der "Gösser"

Die WOCHE-Sozialaktion "Von Mensch zu Mensch" ist seit ihrer Gründung im Jahr 2004 in Graz bereits zur Institution geworden. Jedes Jahr stieg die Anzahl der Hilferufe. 2016 waren es 821 Grazer, die Hilfe suchten. "Dass wir diesen Menschen helfen konnten, verdanken wir einer Vielzahl am Spendern und Unterstützern. Es ist ein soziales Netzwerk aus Privatpersonen, Firmen, Institutionen, Vereinen und Behörden, die uns bei unserer täglichen Arbeit unterstützen", betont WOCHE-Ombudsmann Alfred Stingl.Im Rahmen eines Empfanges in der Gösserbräu vergangenen Montag hat sich die WOCHE bei den Spendern und Unterstützern unserer Aktion bedankt. Dabei waren: die Stadträte Kurt Hohensinner und Michael Ehmann, Messe-Boss Armin Egger, Spar-Geschäftsführer Christoph Holzer, Notar Peter Wenger, Bank Austria-Landesdirektor Helmut Birringer, Sozialamt-Leiterin Andrea Fink, Gerd Kronheim (Bicycle), Walter Hiesel (Club Steiermark), Franz Wuthe u.v.m.