:freie galerie: , Andreas-Hofer-Platz 3 , 8010 Graz AT

Dezember Midissage „Leise rieselt der Feinstaub“



Midissage in der :freien galerie:

:::freier Raum für freie Kunst:::



Mittwoch, 14. Dezember 2016, ab 19:00 Uhr

Folgende KünstlerInnen stellen ihre Werke vor:

Christoph Schweiger, Andro Meda, Sophie Hainig, Franz Missiuk „Fränky“, Famoos Gemeinschaft, Delorges, Manuela Saulauf, Lisa Maríe, Klaus Augustin & Stefan Huber;



Die :freie galerie: ist ein ehrenamtlich betreuter Raum der KünstlerInnen freie Ausstellungsflächen kostenlos zur Verfügung stellt. Sie ist somit eine einzigartige Chance dar, Kunstwerke der Öffentlichkeit zu präsentieren.

In jedem Monat können 10 Künstler je ein Werk ausstellen, wodurch sich ein vielfältiges und immer wechselndes Angebot an Kunstwerken ergibt. Die Ausstellungstücke werden von uns nicht selektioniert, welches Werk ausgestellt wird, entscheidet allein der/die KünstlerIn.



Kontakt

E- mail: team@freiegalerie.org

Telefon: +43 650 882 75 80

Andreas Hofer Platz 3

1. Stock café erde