Die günstigste Garage von Graz – am Lendplatz steht man für 2 Euro den ganzen Tag

23.11.2016, 08:18 Uhr

Auf Initiative von Bezirksvorsteher Wolfgang Krainer bietet Garagenbetreiber einen sensationellen Tarif an.

Es hat einen Hauch vom Wilden Westen – speziell am Samstagvormittag ist am Lendplatz High Noon, herrscht beim Kampf um einen der spärlichen Parkplätze beim beliebten Bauernmarkt zu oft das Gesetz des Stärken oder eben Unverschämteren.Doch jetzt gibt’s eine attraktive Alternative für alle Besucher des Lendplatzes. Die Parkgarage in der Neubaugasse (hinterm Mercure Hotel) bietet einen Stundentarif von einem Euro und einen Tagestarif von in Graz unschlagbaren zwei Euro (bis 21 Uhr, danach ein Euro pro Stunde).

Blaue Zone wird nicht angenommen

"Ich bin mit dem Betreiber Contipark schon länger in Kontakt und froh, dass wir jetzt so ein Angebot am Platz haben", ist Wolfgang Krainer, Bezirksvorsteher Lend, stolz auf diesen Coup. 259 Stellplätze stehen in dieser Garage zur Verfügung. "Vor allem auch im Hinblick, dass die Blaue Zone am Bauernmarkt überhaupt nicht angenommen wird, ist dies eine tolle Alternative."