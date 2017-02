Die Jungs der CHT-GRAZ holen exklusiv Stardesignerin Pia Bolte zum Privat Shopping Day nach Graz.

Die Zwei Jungs von CHT-GRAZ ARNO KÖRBLER und STEFAN KRAR, sind nicht mehr zu bremsen und holen Stardesignerin PIA BOLTE aus München, am 4.März.2017, exklusiv zu einem Privat Shopping Day in die CRAZY HOME TOWN GRAZ CHT-GRAZ, PAULUSTORGASSE 3, 8010 GRAZ. PIA BOLTE ist eine der angesagtesten Designerinnen, die ihre Kollektionen auf den Laufstegen der Welt präsentiert, Stars wie Heidi Klum und Sarah Connor tragen bereits ihr Jacken, bald tragen sie auch die zwei JUNGS der CHT-CRAZY HOME TOWN GRAZ. Im exklusiven Design&Conceptstore der CHT-GRAZ, kann man nicht nur Design, Mode und Schmuck, sondern auch exklusives Haarstyling und exklusiven Kaffeegenuss genießen, dabei dürfen Pia´s Unikate natürlich nicht fehlen, diese kann man nicht nur beim Privat Shopping Day begutachten sondern auch erwerben. Also ist der 4.3.2017 ein PFLICHTTERMIN, für alle Grazer und Grazerinnen.

CHT-GRAZPersonal Home Design by Arno Körbler/ Personal Hair Design by Stefan KrarPaulustorgasse 38010 GrazTel: 0664 1424463E Mail: mail@cht-graz.at