Die Steirer fahren auf die S-Bahn ab

07.12.2016, 12:37 Uhr

Die Fahrgastzahlen konnten in knapp zehn Jahren um 64 Prozent gesteigert werden. Neues S-Bahn-Netz ab Sonntag in der Obersteiermark.

Seit Einführung von S-Bahn und RegioBahn Steiermark im Jahr 2007 haben sich die Fahrgastzahlen um beeindruckende 64 Prozent gesteigert, wie Verkehrslandesrat Anton Lang im Rahmen der heute erfolgten Pressekonferenz verkündete. "Erfreulich ist, dass uns trotz der derzeitig extrem niedrigen Treibstoffpreise die Fahrgäste nicht abhandengekommen sind. Ein Beweis dafür, dass die Kunden, wenn sie einmal bei uns eingestiegen sind, zufrieden sind und dem Schienennahverkehr die Treue halten."

S5 führt Fahrgastzahlen an

Investitionen in der Obersteiermark

ÖBB-Nachtverkehrsausbau

Neue Bahntrasse in Weiz

Bei einem Blick auf die Details zeigt sich, dass das Niveau der Frequenzzahlen in den letzten drei Jahren bei rund 45.000 Einsteigern pro Tag gehalten werden konnte. Das Ende der Fahnenstange ist aber noch lange nicht erreicht. So sollen im Endausbau rund 80 Prozent mehr Kunden die S-Bahn nutzen."Die am meisten frequentierte Linie ist übrigens die S5 von Graz in Richtung Spielfeld/Strass, wo sich die Fahrgastzahlen mehr als verdoppelten. 12.100 Einsteiger pro Tag sprechen eine deutliche Sprache", erzählt Werner Reiterlehner vom Referat Öffentlicher Personenverkehr des Landes Steiermark.Ein verbessertes Angebot steht ab kommenden Sonntag auch in der Obersteiermark zur Verfügung. So werden die Strecken zwischen Unzmarkt und Mürzzuschlag als neue S8 und S9 in das S-Bahn-Netz aufgenommen. "Wir erwarten uns durch das neue, attraktivere Angebot in einigen Jahren täglich rund 600 bis 700 Fahrgäste mehr, die den Zug benutzen", führt Lang aus, der im selben Atemzug auf den großen Willkommenstag am 17. Dezember verweist, an dem Interessierte die neuen S-Bahn-Abschnitte kostenlos austesten dürfen.Auch im Bereich Fernverkehr gibt es wieder einige Neuerungen zu vermelden. So hat die ÖBB etwa den Nachtreiseverkehr ausgebaut. "Wir sind jetzt das einzige europäische Unternehmen, das den Nachtverkehr in größerem Stil bedient. Nach Übernahme von 60 Fahrzeugen der Deutschen Bahn kann man nun beispielsweise von Hamburg über Berlin nach Zürich reisen oder auch von München nach Rom. Es ist zwar nur eine Nische, dennoch erwarten wir uns in diesem Segment große Erfolge", führt ÖBB-Regionalleiter Franz Suppan aus.Dazu kommt die verstärkte Anbindung von Graz nach Wien: Sechs tägliche, direkte Railjet-Züge verbinden Graz mit dem Flughafen Wien. "Dazu haben wir jetzt auch eine einheitliche Bedienoberfläche für das Ticketing geschaffen."Die erfreulichen Zuwächse beziehen sich nicht nur auf ÖBB-geführte Linien, sondern auch auf die GKB sowie auf die Steirischen Landesbahnen. "Wir wollen in Zukunft vor allem im Bereich Kundennutzen verstärkte Aktivitäten setzen und so zum Beispiel auch in den Triebfahrzeugen WLAN installieren. Dazu wird es auch immer wichtiger, Park- und Ride-Plätze zu schaffen", erzählt GKB-Generaldirektor Franz Weintögl. Karl Schumet, der verantwortliche Betriebsleiter der STLB ist mit den Steigerungsraten auf seinen Strecken (Peggau-Übelbach: 72 Prozent Steigerung sowie Gleisdorf-Weiz: 45 Prozent) sehr zufrieden.Im kommenden Jahr gibt es zudem eine wichtige Neuerung: "Erstmals seit dem zweiten Weltkrieg verlängern wir eine Strecke. Wir schaffen in der Stadt Weiz zwei neue Haltestellen, die Trasse führt dann über Weiz-Zentrum bis nach Weiz-Nord zum Schulzentrum."