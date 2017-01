Diesel-Brüder planen eine Rutsche im Schloßberg

31.01.2017, 13:44 Uhr

Die Diesel-Brüder planen im Schloßberg die größte Indoor-Rutsche ihrer Art auf der Welt.

Von nun an geht’s bergab! Mitten im Herzen von Graz soll ein spektakuläres Projekt entstehen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes IM Herzen der Landeshauptstadt. Die Brüder Ernst, Wolfgang und Andreas Diesel wollen im Schloßberg die größte Trockenrutsche unter Tage der Welt errichten.Für ihr erstes Großprojekt in ihrer Heimatstadt haben sich die Betreiber der Dieselkinos (der zehnte Standort wird im Sommer in Lieboch eröffnet) also etwas wahrlich Spektakuläres einfallen lassen. "Wir haben die Machbarkeitsstudie bereits durchgeführt – vom Technischen her ist alles möglich. Mit der Firma Wiegand aus Deutschland haben wir auch schon den Weltmarktführer in der Herstellung von Rutschen an Bord", sagt Ernst Diesel.

Start in 60 Metern Höhe

Sommerrodelbahn in Graz-Umgebung

Auf die Idee kamen die Brüder durch die Sommerrodelbahn in Thailand, die sie bereits betreiben. "Wir sind immer offen für Neues – Freizeit und Kino passen einfach zusammen. Und irgendwann kam eben die Idee einer Rutsche im Schloßberg." Geplant ist der Start der Rutsche in rund 60 Metern Höhe auf der Plattform unter der Ausstiegsstelle des Schloßberglifts. "Von außen wird sich nichts ändern – nach London wird dies die zweitlängste Trockenrutsche der Welt sein und die längste unter Tage."Aktuell wird mit der Liegenschaftsabteilung der Stadt bereits über Details der Nutzung verhandelt. Genaue Angaben über die Kosten will Diesel noch nicht machen. "Die Kosten bewegen sich im Rahmen – für die Stadt ergibt sich aber ohnehin kein Risiko, sie muss keine Haftungen übernehmen und wir brauchen auch keine Förderungen."Begeistert von diesem Projekt zeigt sich auch Bürgermeister Siegfried Nagl: „Das Projekt klingt unglaublich! Wir werden natürlich die Realisierung vorantreiben, denn diese Rutsche wird vor allem junge Menschen in Scharen in die Stadt bringen.“Die Rutsche im Schloßberg ist übrigens nicht das einzige Projekt, das die Diesel-Brüder im Großraum Graz realisieren wollen. "Wir werden demnächst auch eine Sommerrodelbahn in Graz-Umgebung eröffnen."