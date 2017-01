Drei Lieder in Persisch

14.01.2017, 20:40 Uhr

Graz : Königreichssaal der Zeugen Jehovas | "Die persische Sprache (زبان فارسی) ist eine plurizentrische Sprache in Zentral- und Südwestasien. Sie gehört zum iranischen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie und ist Amtssprache in Iran, Afghanistan und Tadschikistan. Der Sprachcode ist fa bzw. fas oder per (nach ISO 639).Persisch ist die wichtigste indogermanische Sprache in West- und Zentralasien und wird von 60–70 Millionen Menschen als Muttersprache und von weiteren 50 Millionen als Zweitsprache gesprochen. Etwa 41 Millionen Muttersprachler leben im Iran, weitere 15 Millionen in Afghanistan und 15 Millionen in Zentralasien (vor allem in Tadschikistan und in Usbekistan).

In sämtlichen persischsprachigen Ländern wird die Sprache Fārsī (فارسی) genannt. Fārsī-yi Darī (درى) ist die offizielle heutige Bezeichnung in Afghanistan („afghanisches Persisch“) und Pakistan, wohingegen die iranischen Zarathustrier ihre Sprache Darī nennen. Das kyrillisch geschriebene Tadschikisch ist die in Zentralasien gesprochene Varietät des Persischen, und Tat die Varietät in Aserbaidschan und Dagestan (Russland).Das Neupersische, vor allem über Lehnwortbildungen stark vom Arabischen beeinflusst, entwickelte sich im Mittelalter zur bedeutendsten Gelehrten- und Literatursprache der östlichen islamischen Welt und hatte großen Einfluss auf die benachbarten Turksprachen (v. a. auf die aserbaidschanische, osmanische, türkische, und tschagataische Sprache), iranische Sprachen, Armenisch, Georgisch, sowie auf die Sprachen Nordindiens, insbesondere auf Urdu. Über Jahrhunderte hinweg war das Persische die höhere Amts- und Bildungssprache im Mogulreich in Indien und anderen islamisch regierten Staatswesen des indischen Subkontinents.Viele persische Wörter wurden auch in europäische Sprachen übernommen. Im Deutschen kennt man unter anderem die Wörter „Basar“ (bazaar), „Scheck“, „Karawane“, „Pistazie“, „Paradies“ (heute arabisierte Form Ferdous für Paradies; siehe auch Ferdows bzw. Firdausi), „Schach“, „Schal“ und „Magier“.Die persische Literatur gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten der Welt und hat mit Dichtern wie Rumi, ʿOmar Chayyām, Hafis, Saadi, Nezami, Dschami oder Ferdousi, die auch europäische Dichter wie Goethe beeinflusst haben, Weltruhm erlangt," berichtet Wikipedia.Jeden Samstag um 15.30 Uhr werden in Verbindung mit einem Vortrag, der sich auf ein altes Heiliges Buch stützt, in Graz im Königreichssaal der Zeugen Jehovas in der Zeppelinstraße drei Leider in persischer Sprache gesungen.