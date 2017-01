FANTASY GOES GALLERY - Die Märchenstunde für Erwachsene; Lesungsreihe zu den "Chroniken von Chaos und Ordnung"

"Der Krieg schreibt keine Heldenlieder.“



Das ist das Motto der FantasyReihe „Chroniken von Chaos und Ordnung“, deren vierter Band im November veröffentlicht wurde.

Das Epos wurde beim Deutschen Phantastikpreis in gleich zwei Kategorien, „Bester deutschsprachiger Roman“ und „Beste Serie“ mit Platz Zwei und Drei ausgezeichnet. Jetzt startet das Autorenduo J.H. Praßl mit der vierten Staffel seiner Lesungsreihe Fantasy Goes Gallery in der Galerie Blaues Atelier

Die diesjährige Staffellesung startet mit dem Prolog des vierten Bandes, „Lucretia L'Incarto – Krieg", und führt die Zuhörer chronologisch durch die Ups- and Downs der Helden, die vor dem Auftakt zum letzten großen Krieg Chaos gegen Ordnung stehen. Dabei wird sich zeigen, dass Heldentum nicht zwangsläufig am eigentlichen Kriegsschauplatz geboren wird, sondern vielmehr dort, wo ein Mensch am Ende einer Reihe von Rück- und Schicksalsschlägen, Fehlentscheidungen und wiederholtem Scheitern noch immer aufrecht steht.„Der Weg des Helden ist ein Weg des Scheiterns. Menschen machen Fehler. Unsere Helden sind Menschen. Das ist das Kernthema der Chroniken."Die Lesungen findenin der Galerie statt. Dabei ist es so Usus geworden, dass die Autoren mir ihren Zuhörern im Anschluss noch ins Café Foyer gleich daneben wechseln, um dort mögliche Diskussionen nahtlos fortzusetzen.Alle Bände des Epos gibt es signiert und gewidmet vor Ort, ebenso wie die gratis Special-Lesezeichen zu den einzelnen Bänden und andere Gimmicks."Wir freuen uns auf unsere Stammgäste, aber auch auf jeden Neueinsteiger oder jeden Besucher, der einfach mal in die Chroniken von Chaos und Ordnung hineinschnuppern möchte."Die Welt hat sich verändert. Aus der längst erkalteten Asche der in Vergessenheit geratenen Chaoskriege erhebt sich ein neues Dunkles Zeitalter. Die Mächte des Chaos treten den Mächten der Ordnung abermals gegenüber. Chaosbündnis und Allianz ziehen in die Schlacht um die Herrschaft über Amalea. Der letzte große Krieg beginnt.Telos' Leben steht auf Messers Schneide. Während sich Lucretia in die Liga der außerordentlichen Zauberkundigen Al'Jebals spielt, steht der Hohepriester in Mon Asul vor Gericht. Unterdessen lernt Chara unter der weisen Führung Meister Fengs über ihre physischen Grenzen hinauszugehen. Aber schon bald muss sie begreifen, dass jede Grenzüberschreitung auch den Fall einer Mauer zur Folge hat. Ihre harte Fassade bröckelt. Etwas, das tief in ihr verborgen liegt, beginnt auszutreiben und die steinerne Barriere niederzureißen. Genau darauf hat Marduk Lomond MacDragul gewartet.Indes arbeitet ein Mann namens Agadur Konwin Aun'Isahara an der Wiederbelebung seines ältesten Bruders, der einst der mächtigste Nekromant Amaleas gewesen sein soll. Doch am Höhepunkt seines Schaffens stellt sich ihm ein gigantisches Heer unbekannter Herkunft entgegen, an dessen Spitze eine schwarze Frau für die wildesten Gerüchte sorgt ..."Wer seine Vergangenheit vergisst, dem wird die Zukunft in den Rücken fallen!"„Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, von der sprachlichen Qualität. Ich bin jedes Mal wieder fasziniert, von der Komplexität der Figuren. Ich bin jedes Mal wieder bezaubert, von der Schönheit, die Amalea ausstrahlt - trotz des ganzen Leids.Und trotzdem schaffen die beiden Autoren immer wieder, mich zu überraschen. Dieses Mal damit, dass sie ihrer ohnehin schon perfekt durchdachten, höllisch komplexen Welt eine neue Ebene geben. Ich liebe Geschichten, die perfekt ineinander greifen. Sowas findet man selten ..." (LiberteTojours auf Lovelybooks)„Du fängst an zu verstehen, ohne das große Ganze zu begreifen. Du entwickelst dich mit den Charakteren mit, fragst dich Fragen, die du so vielleicht lieber eher fallen gelassen hättest. Du überlegst, wie du handeln würdest, ziehst Parallelen in unsere Welt. Alles ist möglich und das beste daran: jeder hat seine Art alles zu betrachten, zu bedenken, ggf. zu überlesen, doch schlussendlich landen alle am gleichen Ort: da wo die Autoren dich hinhaben wollten. Spektakulär!" (Kitayscha auf Lovelybooks)