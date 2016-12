Fußgängerleitsystem für Graz

28.12.2016, 10:41 Uhr

Das Fußgängerleitsystem für die Murmetropole wird im neuen Jahr endlich Realität.

Gut Ding braucht eben Weile – in Graz sogar eine ganze Weile. Seit 2003 liegen die Pläne für ein Fußgängerleitsystem in der Murmetropole mehr oder weniger in der Schublade. Im Jahr 2017 soll’s jetzt aber zur Umsetzung kommen.Die Betonung liegt aber noch auf "sollte". "Durch die Neuwahlen ist das Projekt jetzt einmal für sechs Monate auf Eis gelegt. Die Planungen sind aber so gut wie abgeschlossen", stellt Finanzstadtrat Gerhard Rüsch klar. Gemeinsam mit dem Tourismusverband war er einer der treibenden Kräfte für die Umsetzung. "Es fehlt eigentlich nur noch der Beschluss der neuen Stadtregierung – ab Mitte 2017 stünde aber alles zur Umsetzung bereit", ist der Polit-Pensionist in spe überzeugt.Vor seinem Antritt in den wohlverdienten Ruhestand hat Rüsch das Projekt also auf Schiene gebracht. Das Bild von sich in der Stadt verlaufenden Touristen sollte dann der Vergangenheit angehören. "Speziell am Hauptbahnhof ist die Situation für ankommende Touristen sehr unübersichtlich – außer auf den Straßenbahnen ist nirgends ersichtlich, wie man wo hinkommt."

800.000 Euro

Immerhin 800.000 Euro (500.000 vom Wirtschaftsressort, 300.000 vom Tourismusverband) wird sich die Stadt das neue Leitsystem kosten lassen – neben den Wegweisern sind da auch "Abreißpläne" für Hotelgäste und eine App eingeplant.Die Ausschreibung für die Umsetzung ist bereits über die Bühne gegangen. Den Zuschlag erhielten dabei die Entwürfe des Büro Bauer aus Wien. "Es ist natürlich ein erheblicher Eingriff ins Stadtbild, weshalb die Schilder letztlich nicht zu dominant sein durften", erklärt Rüsch.