Gemeinsam zum WOCHE-Fest wandern

28.09.2016, 07:30 Uhr

Nach der Tour auf den Alpengarten Rannach wird jetzt der Grazer Hausberg zum Wanderziel.

Meteorologisch hat der Herbst zwar begonnen, das Wetter spielt dennoch weiter gut mit: Bei der zweiten vom Sportamt der Stadt Graz in Zusammenarbeit mit der WOCHE und dem Alpenverein Sektion Graz durchgeführten Wanderung zum Alpengarten Rannach konnten wieder zahlreiche Mitwanderer begrüßt werden. Das nächste Tourenhighlight lässt aber nicht lange auf sich warten: Am Sonntag, dem 9. Oktober steht eine Sternwanderung zur multireligiösen Bergandacht am Schöckl auf dem Programm. Als weiteres Highlight wird anschließend das von der WOCHE organisierte Familienfest am Grazer Hausberg besucht. Nähere Infos dazu folgen in der kommenden Ausgabe.