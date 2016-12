Grazer SPÖ steht klar hinter Michael Ehmann

14.12.2016, 14:09 Uhr

Mit 98,84 % wurde der Stadtrat auf der SPÖ-Regionalkonferenz offiziell zum Parteivorsitzenden gewählt.

Die Grazer SPÖ setzt ein klares Zeichen für Michael Ehmann: Mit nur zwei Streichungen und damit 98,84 Prozent der abgegebenen Stimmen fiel die offizielle Wahl zum Parteivorsitzenden vergangene Woche in Graz eindeutig für Ehmann aus. "Ich bedanke mich für das überwältigende Vertrauen. Die SPÖ Graz geht geeint in die kommende Wahlauseinandersetzung, bei der es für uns nur ein Ziel gibt: stärker zu werden."In seiner Rede zählte Ehmann zu seinen großen Vorhaben, vor allem die Arbeitslosigkeit in Graz unter zehn Prozent zu senken. Auf der außerordentlichen Regionalkonferenz wurden ebenso die Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2017 in Graz beschlossen. Unter anderem soll mit der 22-jährigen Julia Herr, die mit einem Fixplatz in den Gemeinderat entsandt werden soll, der Jugend mehr Verantwortung und Gestaltungsspielraum übergeben werden.