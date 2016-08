Happy Birthday, JACK DANIEL'S Distillery! Erstes JACK DANIEL'S Fass in Tirol gefunden. Die einzigartige Schnitzeljagd geht in Graz weiter.

JACK DANIEL'S gratuliert dem ersten Gewinner der weltweit größten Fass-Suche aus Österreich. In Rekordzeit, nach nur einem Hinweis fand der ambitionierte JACK DANIEL'S Fan das Fass und nannte das richtige Codewort. Der glückliche Sieger durfte sich über ein original JACK DANIEL'S Fass und tolle Jubiläumspreise freuen, darunter ein JACK DANIEL'S Bar-Kit aus echtem Fassholz, eine 150th Anniversary Special Edition Flasche und eine exklusive Einladung zur Jubiläumsfeier am 30. September in Wien.

Die spannende Jagd geht weiter! Nach dem erfolgreichen Auftakt in Innsbruck, lädt JACK DANIEL'S seine Fans ins Grüne Herz Österreichs, um sie am 2. September in der Landeshauptstadt Graz auf die Suche zu schicken. Wie beim letzten Mal, informieren sich Schatzsucher auf der österreichischen JACK DANIEL'S Facebook Seite, auf der ab 13 Uhr im Stundentakt ein Hinweis zum geheimen Ort, an dem das Fass versteckt ist, gepostet wird. Die Person, die als erstes beim Fass eintrifft und das richtige Codewort nennt, darf mit weiteren tollen Preisen rechnen. JACK DANIEL'S wünscht viel Glück und eine aufregende Jagd!Das letzte Fass & eine JubiläumspartyAm 10. September werden JACK DANIEL'S-Fans zum großen Österreich-Finale der Fass-Jagd in die Bundeshauptstadt geladen. Freunde des Premium-Whiskeys erwartet auch in Wien eine spannende Suche mit tollen Überraschungen. Als Höhepunkt im Jubiläumsjahr der Distillery inszeniert JACK DANIEL'S am 30. September ein großes Fest mit spannenden Live-Acts und Specials für seine Fans. Die kostenlosen Tickets werden unter anderem via Facebook verlost. www.facebook.com/JackDanielsAustriaLET’S GO HUNTING! Mehr Informationen findet ihr unter www.jackdanielsbarrelhunt.com und www.facebook.com/JackDanielsAustria.