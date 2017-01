Info-Veranstaltung im IBOBB-Café

25.01.2017, 08:54 Uhr

IBOBB-Café lädt zum Info-Abend für alle, die ihren Pflichtschulabschluss nachholen wollen.

Ich möchte den Pflichtschulabschluss nachholen, weiß aber nicht wie und wo? Welche Möglichkeiten habe ich, um den Lehrabschluss zu erlangen? Fragen wie diese beschäftigen viele junge Grazer. Deshalb lädt das IBOBB-Café am 30. Jänner (17 bis 19 Uhr) zur Infoveranstaltung rund um das Thema "Abschlüsse nachholen". „Bildung ist der Schlüssel, um in der Arbeitswelt Fuß zu fassen, sich weiterzuentwickeln und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Hier möchten wir ansetzen und die Grazerinnen und Grazer gut informieren“, so Stadtrat Kurt Hohensinner.Anmeldung per Mail anoder telefonisch untererforderlich.