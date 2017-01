Jahrgangspräsentation des Steirischen Weines 2016 | Graz

Der kostbare Jahrgang 2016 wartet darauf von Ihnen entdeckt zu werden. Aufgrund der Ernteausfälle in der Steiermark wurde der neue Jahrgang zu einer Rarität, der vor allem durch animierende Trinkfreudigkeit besticht. Bei den Jahrgangspräsentationen des Steirischen Weines haben Sie die einmalige Gelegenheit an einem Abend verschiedenste Weine der Steiermark zu probieren. Eine detaillierte Auflistung aller teilnehmenden Betriebe finden Sie in Kürze unter http://www.steirischerwein.at/die-jahrgangspraesen... VVK: € 20,--Abendkassa: € 24,--Tickets in allen Ö-Ticket Stellen erhältlich. Verkaufsstart wird noch bekanntgegeben.